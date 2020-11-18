Сформирована комиссия по координации процесса гуманитарной помощи, оказываемой Францией Армении

Армянский фонд Франции, Фонд “Азнавур” и “AGBU France” объявили о создании Комитета по координации процесса оказания чрезвычайной гуманитарной помощи. Как сообщает Арменпресс, сообщение об этом распространил Фонд "Азнавур”.

В четверг, 12 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце принял представителей благотворительных организаций, чтобы подтвердить содействие, которое окажет Франция Армении и Арцаху после окончания войны.

По приглашению президента республики во встрече приняли участие благотворительные организации: Армянский фонд Франции (в лице президента фонда Бедроса Терзяна), Фонд “Азнавур” (в лице исполнительного директора фонда Кристины Азнавур) и Всеобщий армянский благотворительный союз (AGBU) Франция (в лице президента союза Нади Горцунян). На встрече также присутствовали Юрий Джоркаеф, Николя Азнавур, Андре Манукян и Степан Хасбанян.

Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил историческую дружбу между Францией и Арменией. “В эти трудные времена Франция со всей твердостью стоит на стороне Армении”, - подчеркнул Макрон. Помимо отправки медицинской продукции, Макрон сообщил о предоставлении Армении гуманитарной помощи и развитии французско-армянского сотрудничества в области здравоохранения.

Все участники встречи придали важное значение признанию Республики Арцах как залога установления мира, обеспечения безопасности армянского народа на земле его предков. Они также отметили актуальность сохранения культурного и религиозного наследия Арцаха, а также тесного сотрудничества с органами местного самоуправления Франции в сфере оказания гуманитарной помощи.

В конце встречи совместно с Центром поддержки урегулирования кризисов при МИД Франции была сформирована рабочая группа для содействия инициативам благотворительных организаций, поддерживающих Армению.

Армянский фонд Франции, Фонд “Азнавур” и Армянский всеобщий благотворительный союз (AGBU) в сотрудничестве с канцелярией президента Министерства иностранных дел Франции объявляют о создании чрезвычайной комиссии, которая займется вопросами координации гуманитарной и медицинской помощи, направляемой из Франции в Армению. Комиссия готова сотрудничать со всеми благотворительными организациями, которые захотят поддержать население, перемещенное в результате войны, людей, которые столкнулось со множеством неотложных проблем.