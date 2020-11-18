Совет Федерации одобрил отправку вооруженных сил России в Нагорный Карабах

Совет Федерации проявил полное согласие с решением президента Российской Федерации направить военнослужащих Вооруженных сил России в Нагорный Карабах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

“Дать согласие решению президента Российской Федерации с 10 ноября 2020 года направить в Нагорный Карабах подразделения Вооруженных сил России с необходимыми боеприпасами, специальной военной техникой в соответствии с совместным заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября”, - говорится в решении Совета Федерации.

За это решение проголосовали 129 депутатов.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.