4 представителя сборной Армении по боксу вышли в полуфинал чемпионата Европы

На проходящем в черногорском городе Будва молодежном чемпионате Европы по боксу 4 представителя Армении вышли в полуфинал, обеспечив как минимум бронзовую медаль.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация бокса Армении. В полуфинале выступят Руслан Асликян (56 кг), Оганес Папазян (супертяжеловес), Гаяне Тер-Барсегян (48 кг) и Элида Кочарян (64 кг).

Сегодня на ринг выйдут и поборются за выход в полуфинал Артур Саакян (60 кг) и Вааг Галустян (64 кг).