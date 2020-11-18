Время в Ереване: 11:07:36,   18 Ноябрь

4 представителя сборной Армении по боксу вышли в полуфинал чемпионата Европы

4 представителя сборной Армении по боксу вышли в полуфинал чемпионата Европы
 На проходящем в черногорском городе Будва молодежном чемпионате Европы по боксу 4 представителя Армении вышли в полуфинал, обеспечив как минимум бронзовую медаль.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация бокса Армении. В полуфинале выступят Руслан Асликян (56 кг), Оганес Папазян (супертяжеловес), Гаяне Тер-Барсегян (48 кг) и Элида Кочарян (64 кг).

Сегодня на ринг выйдут и поборются за выход в полуфинал Артур Саакян (60 кг) и Вааг Галустян (64 кг).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации