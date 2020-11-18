12 жителей обрушившегося дома N1 по улице Райниса получили сертификаты на покупку квартиры

Министерство труда и социальных вопросов Армении выдало сертификаты на покупку квартир собственникам 12 квартир дома N1 по улице Яна Райниса административного района Канакер-Зейтун г. Еревана. Дом был частично обрушен 26 августа 2020 года. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве труда и социальных вопросов.

Размер сертификатов был рассчитан на основании данных о площади разрушенных квартир, предоставленных Комитетом кадастра. Среднерыночная стоимость за 1 кв/м составляет 333 000 драмов.

Согласно постановлению правительства, если стоимость вновь приобретенной квартиры будет ниже предоставленной суммы, сэкономленные деньги остаются у бенефициара. Если стоимость приобретаемой квартиры превышает сумму, предоставленную сертификатом, получатель может добавить дополнительные деньги или приобрести ее посредством ипотечного кредитования.

Напомним, необходимая сумма сертификатов для покупки квартир была выделена Министерству труда и социальных дел из Резервного фонда правительства, оставив за Министерством право осуществления процесса выдачи сертификатов.