В Армении подтверждено 1 589 новых случаев COVID-19, 1 726 заболевших вылечились

По состоянию на 18 ноября в Армении всего подтверждено 120 459 случаев COVID-19, 80 069 заболевших вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 38 082 пациента. Всего проведено 472 190 тестов.

Таким образом, последние сутки проведено 4 109 тестов, подтверждено 1 589 новых случаев COVID-19, вылечились 1 726 заболевших, есть 28 летальных исходов.

Зафиксировано 6 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 469.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.