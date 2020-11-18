Сенатор Менендес призвал руководство США ввести санкции против Турции и Азербайджана

Сенатор Боб Менендес призвал руководство Соединенных Штатов Америки применить санкции в отношении Турции и Азербайджана, по причине военной агрессии, совершенной ими против Армении и Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

Менендес в своем призыве потребовал прекратить продажу Анкаре и Баку американского оружия. Сенатор призвал правительство США в целях предотвращения гуманитарной катастрофы выделить 100 млн долларов для оказания содействия армянам, депортированным вследствие агрессии Азербайджана и Турции.

Менендес также отметил, что США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должны возобновить свое участие в переговорном процессе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.