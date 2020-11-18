Израильская армия нанесла удар по сирийским военным

Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в ее заявлении в Twitter.

Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что ПВО Арабской Республики отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. Обстрел, предположительно, велся со стороны Голанских высот, несколько ракет удалось сбить. В результате трое военнослужащих погибли, один пострадал.

Как следует из заявления израильтян, это их ответ на установку сирийцами нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей две страны.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

"Аль-Кудс" — элитное подразделение иранского Корпуса Стражей Исламской революции, отвечает за операции за пределами Ирана.