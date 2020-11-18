Арман Татоян принял участие в международном форуме Евразийского региона

Защитник прав человека Арман Татоян принял участие в ежегодном международном онлайн-форуме, посвященном обмену передовым опытом между институтами Омбудсмена в Евразийском регионе. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Это важное ежегодное мероприятие организовывает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. В третьей Международной конференции омбудсменов в Евразийском регионе приняли участие Омбудсмены разных стран и руководители международных организаций.

В своем выступлении Арман Татоян дал высокую оценку сотрудничеству с Уполномоченным по правам человека Российской Федерации, подчеркнув, что они поддерживали постоянный контакт с первых же дней войны, обсуждали ситуацию.

Омбудсмен Армении ежегодную международную конференцию, проводимую Москвой считает ярким примером эффективного сотрудничества. Она является мощной платформой защиты прав человека и обмена опытом в этой сфере.

Защитник прав человека Арман Татоян представил участие национального правозащитного учреждения Армении в исполнении решений Европейского суда по правам человека как пример передовой международной практики. Было отмечено, что Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Защитника Армана Татояна. Защитник участвовал в деле третьего лица “Акопян против Республики Армения”.

Арман Татоян представил опыт Национального института прав человека Армении в исполнении постановлений Европейского суда, в ходе которого Защитник сотрудничал и с государственными органами и с партнерами гражданского общества. Защитник подчеркнул, что внедрение этой практики с 2018 года дает реальные результаты, в том числе благодаря качественному сотрудничеству с Генеральным директоратом по правам человека и соблюдению законности Совета Европы.

В ходе форума Арман Татоян коснулся особенностей деятельности Защитника во время чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией COVID-19, а также проблем в области защиты прав. Омбудсмен подчеркнул, что в дни эпидемии COVID-19 с целью эффективной защиты прав человека и обмена опытом были эффективное сотрудничество и обсуждения с Уполномоченным по правам человека Российской Федерации. Отдельным направлением работы являются регулярные дискуссии о защите прав армян, проживающих в России, а также совместные приемы граждан.

Участникам конференции также была представлена Программа защиты прав человека в области биомедицины, впервые осуществляемая по инициативе Омбудсмена с Советом Европы на территории СЕ. Цель программы - повышение общественной осведомленности о критериях прав человека в области биологии и медицины, повышение возможностей адвокатов, врачей, государственных органов в области применения этих критериев, обеспечение в нашей стране применения регулирований, предусмотренных Конвенцией Овьедо в области биологии и медицины.

Арман Татоян также представил особенности вовлечения национальных механизмов защиты прав человека в конфликтных и постконфликтных зонах, в частности, значение независимой и беспристрастной работы национальных учреждений по правам человека в этих ситуациях и представления миру объективной информации.

Защитник проинформировал своих международных партнеров, что он активно участвовал в гуманитарном процессе обмена армянскими пленными и телами погибших во время войны, спровоцированной Азербайджаном с 27 сентября 2020 года, и что он находился в постоянном контакте с Международным комитетом Красного Креста и государственными органами Армении. Было отмечено, что защита прав наших соотечественников находилась в поле зрения аппарата Омбудсмена с самого начала военных действий, и в рамках максимальных возможностей правового статуса Защитника принимались все необходимые меры.

В течение форума обсуждались вопросы, связанные с защитой прав человека в евразийском регионе, в частности, вопросы, связанные с сотрудничеством национальных правозащитных институтов с Европейским судом и обеспечением прав человека в контексте пандемии COVID-19.