Руководство музея Метрополитен Нью-Йорка призывает сохранить культурное наследие Нагорного Карабаха

Руководство музея Метрополитен Нью-Йорка распространило обращение, касающееся объектов армянского культурного наследия. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Голос Америки”.

“Недавнее кровопролитие и разрушения на территории Нагорного Карабаха - это глобальная трагедия, которая вызывает у всех нас серьезную озабоченность. В дополнение к нашей просьбе о надежде на прекращение насилия мы призываем к сохранению объектов культурного наследия.

Музей Метрополитен привержен делу сохранения и показа более 5000-летнего искусства человечества всего мира. В 2018 году выставка “Армения” стала первой крупной выставкой в музее, которая раскрыла замечательные художественные и культурные достижения армянского народа в глобальном контексте на протяжении более 14 веков. Мы глубоко опечалены недавними фактами насилия и кровопролития в Нагорном Карабахе.

Мы настоятельно призываем ко всем вовлеченным сторонам уважать объекты международного культурного наследия, которые обогащали наш мир на протяжении тысячелетий”, - говорится в обращении музея.