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Путин прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Армении


Президент России Владимир Путин прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24.

«Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий, как это всегда было на протяжении предыдущих лет, страна все-таки не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри. Это, мне кажется, абсолютно недопустимо, контрпродуктивно и в высшей степени опасно», - сказал Путин.


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