Ашот Гулян подал в отставку с поста советника спикера НС Арцаха

Ашот Гулян написал заявление о сложении полномочий советника председателя Национального Собрания Республики Арцах. Как передает Арменпресс, об этом Ашот Гулян написал на своей странице в Facebook, отметив, что считает нецелесообразным продолжать работу в этой должности, поскольку работа на этой должности могла быть более эффективной, особенно в последнее время, во время войны.