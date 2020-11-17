США приветствуют прекращение боевых действий между Арменией и Азербайджаном: Помпео

США приветствуют прекращение активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, перевод которого приводим ниже:

«США приветствуют прекращение активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном. С самого начала последних боевых действий Соединенные Штаты призывали к прекращению насилия и осуждали военную эскалацию, которая привела к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения. Мы еще раз выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и призываем все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право.

Прекращение последних боевых действий - это только первый шаг к достижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Мы призываем стороны как можно скорее возобновить взаимодействие с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для поиска прочного и устойчивого политического решения нагорно-карабахского конфликта на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта: неприменении силы или угрозы ее применения, территориальной целостности, а также о самоопределении и равноправии народов. В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты по-прежнему полностью вовлечены в эти усилия.

Параллельно с дипломатическим участием Соединенные Штаты предоставляют 5 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки операций Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и неправительственных организаций-партнеров по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате боевых действий. Это финансирование приносит США гуманитарная помощь в Армении и Азербайджане на сумму более 10 миллионов долларов с 2019 финансового года, включая почти 3,9 миллиона долларов на борьбу с пандемией COVID-19, помощь уязвимым мигрантам, перемещенным лицам и общинам, которые их принимают. Новая помощь, предоставленная Государственным департаментом и Агентством международного развития США будет поддерживать местные усилия по обеспечению продовольствием, медикаментами, жильем и другой помощью пострадавшим от конфликта лицам. Гуманитарные эксперты правительства США продолжают оценивать последствия этого кризиса. Мы признаем вклад наших партнеров и призываем правительства других стран присоединиться к новой и все возрастающей поддержке этих усилий».