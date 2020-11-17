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Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян подал в отставку

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян подал в отставку

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян подал в отставку. Информацию об этом в беседе с Арменпресс подтвердила пресс-секретарь МЧС Анна Багдасарян.

«Феликс Цолакян подал заявление об отставке», - сказала Багдасарян.

Феликс Цолакян назначен министром по чрезвычайным ситуациям в октябре 2018 года.


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