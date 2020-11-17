Парламент Нидерландов принял резолюции о введении индивидуальных санкций против Эрдогана и Алиева
20:34, 17 Ноябрь, 2020
Парламент Нидерландов принял резолюции о введении за зверства против Арцаха и военные преступления индивидуальных санкций в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и др. Авторами резолюции являются депутаты Садет Карабулут и Хедлит Плюмен. Как сообщает Арменпресс, об этом написал посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян на своей странице в Twitter.
Посол также сообщил, что Евросоюз ввел широкое эмбарго на поставки оружия в Турцию за участие в агрессии.
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