Мэры 15 французских городов приняли заявление о признании Нагорно-Карабахской Республики и призвали французское правительство и международное сообщество также признать ее. Как сообщает Арменпресс, в заявлении мэров представлена история возникновения карабахского конфликта и Второй карабахской войны.

Отмечается, что на стороне Азербайджана сражались джихадисты из Сирии, обстрелам подвергались мирные населенные пункты и погибли мирные жители.

“Отныне наш долг - не прятаться за осторожный нейтралитет, что означает одобрение азербайджанской агрессии. Мы должны подтвердить нашу полную поддержку дружественному народу, поддерживая возвращение армянского народа на свои исконные земли”, - говорится в заявлении.

“Поэтому мы, мэры, подписавшие этот призыв, и местные избранные представители, признавая независимость Нагорно-Карабахской (Арцахской) Республики и право народов на самоопределение, как единственный эффективный способ предотвратить этнические чистки, все еще угрожающие Арцаху, обращаемся сегодня к международному сообществу принять необходимые меры в этом направлении.

Исходя из всего этого, мы, прежде всего, призываем правительство Франции отказаться от своего доброжелательного нейтралитета, признав Арцах, поддержать справедливый и стабильный мирный процесс на Южном Кавказе, в рамках которого должны уважаться права всех народов в регионе, и сделать логичный и эффективный шаг в направлении длительного урегулирования нагорно-карабахского конфликта”, - говорится в заявлении 15 французских мэров.

Заявление подписали:

- Николя Дарагон, мэр Валанса (Дром),

- Лоранс Фотра, мэр Десин-Шарпьё (Рона),

- Тьерри Ковакс, мэр Вьена (Изер),

- Эрве Рейно, мэр Сен-Шамона (Луара),

- Филипп Марини, мэр Компьеня (Уаза),

- Ришар Малиен, мэр Бук-Бель-Эра (Буш-дю-Рон)

- Мишель Амиэль, мэр Ле-Пен-Мирабо (Буш-дю-Рон)

- Ван-Вак Гийен, мэр Шавиля (О-де-Сен),

- Люк Карвунас, мэр Альфорвиль (О-де-Сен),

- Мод Тале, мэр Шан-сюр-Марна (Сена и Марна),

- Мари-Элен Тогаваль, мэр Роман-сюр-Изер (Дром),

- Марлен Мурийе, мэр Бур-ле-Валанса (Дром),

- Натали Ниезон, мэр Бур-де-Пеажа (Дром),

- Кристиан Готье, мэр Шатюзанж-ле-Губе (Дром),

- Сильви Гоше, мэр Гийеран-Гранжа (Ардеш).