Дипломаты РФ, Франции и США обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе

Дипломаты из США и Франции в среду будут в Москве для обсуждения нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на просьбу агентства прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о такой встрече, она заявила "подтверждаем".

"С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов", - добавила она.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в среду в Москве состоится встреча с участием дипломатов по урегулированию в Нагорном Карабахе.