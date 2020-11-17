Договоренности по Карабаху сохраняются: Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе соблюдаются, и ситуация там стабилизируется. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, об этом президент России заявил в ходе саммита лидеров БРИКС.

Говоря о глобальной и региональной безопасности, президент России напомнил, что в сентябре конфликт в Нагорном Карабахе был обострен. “Россия приложила все усилия, чтобы помочь положить конец боевым действиям между двумя дружественными странами и убедить их прийти к компромиссным решениям. В результате наших посреднических усилий 9 ноября было достигнуто соглашение о полном прекращении огня и размещении российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе”, - сказал Путин.

Он напомнил, что все это зафиксировано в трехстороннем заявлении, подписанном руководителями России, Армении и Азербайджана. Он подчеркнул, что достигнутые договоренности соблюдаются, боевые действия полностью прекращены, ситуация стабилизируется.

По словам президента России, таким образом, были созданы условия для долгосрочного, широкомасштабного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе для народов и Армении и Азербайджана.