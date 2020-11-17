Армия обороны Арцаха опровергает слухи, что азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян

Армия обороны Арцаха опровергает распространенную в социальных сетях информацию о том, что якобы азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян, и на участке Гушчюллара 200 военнослужащих АО оказались в блокаде.

Как передает «Арменпресс», Армия обороны сообщает, что это абсолютная дезинформация.

“Как мы уже сообщали сегодня, режим прекращения огня продолжает соблюдаться. Призываем следить исключительно за официальными новостями”, - говорится в сообщении АО Арцаха.