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Армия обороны Арцаха опровергает слухи, что азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян

Армия обороны Арцаха опровергает слухи, что азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян

Армия обороны Арцаха опровергает распространенную в социальных сетях информацию о том, что якобы азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян, и на участке Гушчюллара 200 военнослужащих АО оказались в блокаде.

Как передает «Арменпресс», Армия обороны сообщает, что это абсолютная дезинформация.

“Как мы уже сообщали сегодня, режим прекращения огня продолжает соблюдаться. Призываем следить исключительно за официальными новостями”, - говорится в сообщении АО Арцаха.


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