Армия обороны Арцаха опровергает слухи, что азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян
15:05, 17 Ноябрь, 2020
Армия обороны Арцаха опровергает распространенную в социальных сетях информацию о том, что якобы азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян, и на участке Гушчюллара 200 военнослужащих АО оказались в блокаде.
Как передает «Арменпресс», Армия обороны сообщает, что это абсолютная дезинформация.
“Как мы уже сообщали сегодня, режим прекращения огня продолжает соблюдаться. Призываем следить исключительно за официальными новостями”, - говорится в сообщении АО Арцаха.
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