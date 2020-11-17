Президент Арцаха, чтобы убедиться в безопасности трассы Степанакерт-Бердзор, посетил Лисагор

17 ноября президент Арцаха Араик Арутюнян и командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов посетили общину Лисагор Шушинского района, чтобы убедиться в безопасности дороги Степанакерт-Бердзор. Как сообщает «Арменпресс», президент Арцаха Араик Арутюнян сделал запись об этом на своей странице в Facebook.

“Вместе с командующим Российскими миротворческими силами в Арцахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым я посетил Лисагорскую общину Шушинского района, чтобы лично убедиться в безопасности дороги Степанакерт-Бердзор.

“Я на месте пообщался с жителями и с военными, обсудил с ними предстоящие программы”, - написал президент Арцаха.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.