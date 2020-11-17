Для населения Арцаха все коммунальные услуги в течение года будут бесплатными

17 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание, на котором обсуждались механизмы государственного содействия населению для выхода из послевоенной социальной ситуации. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства отметил, что в сложившейся сложной социально-экономической ситуации правительство должно принять меры по облегчению социальной нагрузки населения и в кратчайшие сроки восстановить нормальный ритм жизни. По словам президента, на первом этапе будет ряд социальных программ, в частности, все коммунальные услуги (природный газ, электричество, вода и др.) будут для населения бесплатными в течение одного года.

Согласно следующей важной программе, тем малообеспеченным семьям, чей доход на одного человека ниже порога в 60 000 драмов, будет оказываться соответствующее финансовое содействие.

Все потерявшие свои дома получат единовременную государственную поддержку в размере 300 000 драмов на человека. Восстановление домов, пострадавших во время войны, начнется в ближайшие дни.

“Правительство намерено решить жилищные проблемы всех наших граждан, потерявших свои дома, в течение нескольких лет, а до тех пор государство будет продолжать оказывать финансовую помощь вышеупомянутым семьям в виде компенсации арендной платы”, - сказал президент.

На совещании был обсужден и ряд вопросов, касающихся финансового содействия ополченцам и других социальных программ.