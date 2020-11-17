В ходе визита в Турцию Помпео не встретится с Эрдоганом

14:25, 17 Նոյեմբեր, 2020

Госдепартамент США заявляет, что во время своего визита в Турцию госсекретарь Майк Помпео не встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, встреча не состоится вследствие изменений в расписании Эрдогана.

Комментируя возможность встречи Помпео и Эрдогана, американские дипломаты заявили, что, по их мнению, согласно первоначальной договоренности о встрече между министром иностранных дел США и Мевлютом Чавушоглу, президент хотел бы встретиться, но из-за изменений в расписании он перестал следовать договоренностям. “Был момент, когда мы думали, что возможно встреча состоится, но потом Турция заявила нам, что график президента Эрдогана изменился. Мы продолжаем работать с Анкарой по тем вопросам, по которым есть разногласия, и по тем вопросам, которые, на наш взгляд, важны как для нас, так и для других”, - заявил некий чиновник Госдепартамента.

Ранее пресс-служба Госдепартамента США заявила, что в рамках турне по семи странам с 13 по 23 ноября Помпео посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.

Эмма Ардарян