Армения подпишет с Россией договор о телевещании

Председатель Комиссии по телевидению и радио Республики Армения Тигран Акопян заявил о заключении с РФ Договора о вещании российских телеканалов.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, Тигран Акопян подчеркнул, что, по всей вероятности, с РФ будет заключен межгосударственный договор, и один или два общественных и столичных слота (частоты) будут предоставлены российским телеканалам.

Акопян, рассматривая заявления телекомпаний, желающих получить лицензию, отметил, что конкурс объявлен на 25 частот.

“На 6 республиканских слотов претендуют 12 телекомпаний, на 9 столичных слотов - 4 телеканала, а на 10 региональных - 13 телекомпаний”, - сообщил он.

Тигран Акопян добавил, что иностранные вещатели получают лицензию на использование слотов по межгосударственным договорам без конкурса. Результаты конкурса будут объявлены в январе.