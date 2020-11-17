Луч света во имя Арцаха: выручка концерта в Лондоне будет направлена во Всеармянский фонд “Айастан”

Группа армянских и зарубежных деятелей искусства - певцы, музыканты, актеры 17 ноября на территории Армянской церкви Святого Егише в Лондоне выступят с концертной программой “Луч света во имя Арцаха”.

Как передает «Арменпресс», вся выручка от концерта будет направлена во Всеармянский фонд “Айастан”.

На концерте примут участие виолончелисты Александр Чаушян, Стивен Исерлис, скрипачи Анна Сафонова, Левон Чилинкирян, пианисты Анаит Чаушян, Эшли Восс, Сэм Джюиссон, Евгений Судьбин, сопрано Ануш Ованнисян, Луиз Кемни, Тереза Геворкян, ансамбль виолончелистов Королевского колледжа, джаз-вокалистка Вероника Суифт и баритон Юрий Юрчук.

Для оказания содействия Арцаху с 27 сентября Всеармянский фонд “Айастан” проводит кампанию программу по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха”, в рамках которой собрано 169 млн 685 834,43 долларов США.