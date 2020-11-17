Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем

Французские правоохранители утром во вторник приступили к эвакуации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"По моему поручению префектура полиции Парижа сегодня утром приступает к эвакуации незаконного лагеря, состоящего из 2 тысяч человек, живущих в ужасных санитарных условиях в Сен-Дени. Спасибо мобилизованным силам полиции и сотрудникам служб в регионе Иль-де-Франс, которые обеспечивают их убежище", - написал Дарманен в Twitter.

По информации местных СМИ, мигрантам предлагают занять места в автобусах, которые развезут их в 26 центров размещения. Сообщается, что лагерь, образованный в августе, в основном состоит из мужчин-выходцев из Афганистана, а также из Судана, Эфиопии и Сомали,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере Парижа, однако они появляются снова. Как правило, люди там живут в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии, из-за чего "соседями" мигрантов быстро становятся крысы, а между обитателями начинают передаваться различные заболевания.