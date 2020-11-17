Месроп Месропян подал в отставку с поста члена КРОУ
12:24, 17 Ноябрь, 2020
Месроп Месропян подал в отставку с должности члена Комиссии по регулированию общественных услуг.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте Национального собрания Армении.
“Согласно ч. 1 ст. 147 Конституционного закона “Регламент Национального собрания”, 16 ноября член Комиссии по регулированию общественных услуг Месроп Месропян подал в отставку”, -говорится в сообщении председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна.
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