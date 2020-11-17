Месроп Месропян подал в отставку с поста члена КРОУ

Месроп Месропян подал в отставку с должности члена Комиссии по регулированию общественных услуг.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте Национального собрания Армении.

“Согласно ч. 1 ст. 147 Конституционного закона “Регламент Национального собрания”, 16 ноября член Комиссии по регулированию общественных услуг Месроп Месропян подал в отставку”, -говорится в сообщении председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна.