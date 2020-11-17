В тяжелые дни войны была сделана героическая работа: Арсен Торосян поздравил военных врачей

Министр здравоохранения Арсен Торосян поздравил военных врачей с профессиональным праздником. Как сообщает «Арменпресс», министр выразил им благодарность за героический труд и спасение многих жизней в эти тяжелые дни войны.

“Ваше непосредственное участие и поддержка, оказываемая вами в поддержание физического и психического здоровья наших солдат, были бесценны. В эти дни медицинское сообщество продемонстрировало уникальное единство, объединив весь свой потенциал под одной идеей - спасти армянского солдата, добровольца, гражданского лица. Вы объединились на передовой, прошли сложный путь, безоговорочно выполняя свою миссию.

Не выделяя какой-либо профессиональной группы, и пользуясь этой возможностью, хочу поблагодарить весь медицинский персонал за то, что они держат наш тыл и фронте сильными и за их подвиги в этой сфере.

Я преклоняюсь перед памятью всех погибших врачей, которые ценой своей жизни выполняли свой профессиональный долг в развязанной Азербайджаном широкомасштабной войне, и желаю терпения их семьям и близким. Желаю врачам нашей страны мира и здоровья. Оставайтесь сильными, продолжая свою благородную миссию”, - сказал министр в поздравительной речи.