В Арцахе восстановлена мобильная и интернет-связь

После прекращения военных действий в Арцахе ведутся работы по восстановлению инфраструктур. В разговоре с «Арменпресс» начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян отметил, что связь в Арцахе полностью восстановлена.

“В последнее время в Арцахе возникла проблема мобильной связи и выхода в интернет. Станции “Карабах Телекома” во время войны многократно подвергались нападениям. Сейчас восстановительные работы находятся уже на завершающей стадии. Сегодня мы можем сказать, что в Арцахе нет проблем со связью”, - сказал Унан Тадевосян.

Во время войны объектом нападений становились объекты водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. За этот короткий промежуток времени в восстановительных работах удалось добиться значительного прогресса. Завершено восстановление инфраструктур электроснабжения и водоснабжения. В Степанакерте осталось всего несколько районов с нерешенным вопросом газоснабжения. Эти работы одновременно ведутся в Мартунинском и Мартакертском районах.

Унан Тадевосян сообщил, что и в восстановительных работах медицинских учреждений уже есть сдвиг. Объявлено, что медицинские учреждения начинают нормально функционировать.

“Ведется большая работа по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов. Сегодня к работе подключился и отряд по чрезвычайным ситуациям российских миротворцев. До их приезда круглосуточно работали саперы нашей службы. Эта работа была начата до окончания боевых действий. Город обстреливался, на уже следующий день саперы начинали работать”, - сказал он.

К поискам тел погибших привлекаются и спасатели. Они работают с российскими миротворцами и с Международным комитетом Красного Креста.