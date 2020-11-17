Фракция “Просвещенная Армения” созовет внеочередное заседание с повесткой снятия военного положения

Парламентская фракция “Просвещенная Армения” созовет внеочередное заседание парламента с повесткой снятия объявленного в Армении военного положения.

Как передает «Арменпресс», об этом на очередном заседании НС Армении 17 ноября заявил руководитель фракции Эдмон Марукян.

“В 18:30 мы созываем внеочередное заседание, на этом заседании предлагаем снять военное положение, после чего вернуть в страну свободы и дать возможность, чтобы происходили демократические процессы. В связи с мобилизацией в стране было объявлено военное положение. Мобилизация окончена. Пожалуйста, придите на это заседание и проголосуйте за отмену военного положения”, - обратился Марукян к депутатам.

Эдмон Марукян предложил фракции “Мой шаг” подготовить совместный проект по заявлению, подписанному лидерами России, Армении и Азербайджана, и обсудить вопрос этого заявления на следующем внеочередном заседании.

27 сентября в Армении в связи с войной, развязанной Азербайджаном против Арцаха, было объявлено военное положение.