Инженерно-саперные группы миротворческой бригады РФ будут дислоцированы в Нагорном Карабахе

Россия на самолетах Ил-76 доставляет в Нагорный Карабах военнослужащих миротворческой бригады Центрального военного округа, а также специальную технику и инженерно-саперное оборудование. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Саперы в зоне нагорно-карабахского конфликта будут осуществлять работы по инженерной разведке, разминированию территорий, дорог и объектов. Кроме того, они обеспечат подготовку и сохранение дорог транспортировки и эвакуации, выполнят и другие задачи по очистке воды и инженерному обеспечению.

Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов будут использоваться и служебные собаки.