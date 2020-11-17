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Инженерно-саперные группы миротворческой бригады РФ будут дислоцированы в Нагорном Карабахе

Инженерно-саперные группы миротворческой бригады РФ будут дислоцированы в Нагорном Карабахе

Россия на самолетах Ил-76 доставляет в Нагорный Карабах военнослужащих миротворческой бригады Центрального военного округа, а также специальную технику и инженерно-саперное оборудование. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Саперы в зоне нагорно-карабахского конфликта будут осуществлять работы по инженерной разведке, разминированию территорий, дорог и объектов. Кроме того, они обеспечат подготовку и сохранение дорог транспортировки и эвакуации, выполнят и другие задачи по очистке воды и инженерному обеспечению.

Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов будут использоваться и служебные собаки.


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