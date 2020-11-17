ППА хочет внести в повестку НС лишь вопрос отмены военного положения и отставки премьер-министра

Фракция “Процветающая Армения” призывает на очередном четырехдневном заседании парламента обсудить лишь вопросы отмены военного положения и отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании 17 ноября заявила член фракции Наира Зограбян.

“Сегодня в этом зале мы можем обсуждиаь только вопросы отмены военного положения и отставки премьер-министра Никола Пашиняна”, - сказала Наира Зограбян.

Депутаты фракции М. Мелкумян и Н. Зограбян отметили, что вопросы поиска путей выхода из сложившейся ситуации необходимо обсуждать со стратегическим партнером Республики Армения - Российской Федерацией.

Член фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян в выступлении на митинге, организованном 17 партиями, говорила, что они инициируют процесс созыва внеочередного заседания НС, в ходе которого будет обсужден вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Фракция “Просвещенная Армения” также инициировала сбор подписей для созыва внеочередного заседания, которым было собрано необходимое количество голосов.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября в 01:00. Российские миротворцы дислоцированы в Нагорном Карабахе. Всего планируется задействовать 1 960 российских военнослужащих, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спецтехники.