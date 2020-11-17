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Конгресс Испании принял ходатайство о прекращении продажи оружия Азербайджану

Конгресс Испании принял ходатайство о прекращении продажи оружия Азербайджану

Конгресс Испании принял ходатайство об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и прекращении продажи оружия Азербайджану.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Испании.

“Конгресс Испании принял предложение-ходатайство депутата Джона Иньярриту об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и прекращении продажи оружия Азербайджану”, - говорится в публикации посольства.

Депутат Конгресса Испании Джон Иньярриту посещал Республику Арцах в дни войны, развязанной Азербайджаном с 27 сентября и продлившейся до 10-го ноября.


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