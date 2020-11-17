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В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестку заседания, начавшегося 17 ноября, включены 2 вопроса.

Депутаты обсудят представленный правительством проект Закона Республики Армения “О государственном бюджете Армении на 2021 год”.

Парламентариям также будет представлен вопрос ратификации письма-соглашения “О продлении срока отчисления кредитного соглашения “Кавказская сеть электропередач I - Армения-Грузия-линии/подстанции” и измененном графике погашения”.


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