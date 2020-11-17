В Арцах разрешено въезжать только по автодороге Варденис-Сотк-Карвачар

Министерство по Чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что все автодороги на территории Армении проходимы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, движение в Арцах разрешено только по автодороге Варденис-Сотк-Карвачар.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.