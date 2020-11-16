Можно проиграть битву, но недопустимо терпеть поражение как нация: послание президента
Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием к народу. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:
“Уважаемые соотечественники в Армении, Арцахе и диаспоре,
Армяне всего мира в настоящее время переживают один из самых поворотных моментов в многотысячелетней истории нашей нации.
Цели, к которым мы стремились всей нацией после долгожданной независимости Родины, пошатнулись.
Мы проиграли войну, которая была нам навязана, как на поле боя, так и на дипломатической и международной публичной аренах.
Еще раз выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления.
Мы - дети народа, прошедшего через Геноцид и пережившего его.
Можно проиграть битву, но недопустимо терпеть поражение как нация.
Сожженный собственными руками дом и потерянную родину можно восстановить только одним путем: заново приобретя свою победу и построив то государство, которым мы все будем по-настоящему гордиться.
И мы точно можем сделать это, трезво оценивая ситуацию, извлекая уроки из допущенных ошибок и объединившись ради общенационального возрождения.
Какими бы ни были различия в наших оценках прошлого, ясно, что мы столкнулись с беспрецедентными проблемами.
Арцах тяжело ранен.
У нас бушующее общество.
Раненная экономика обременена огромными социальными проблемами.
Существует гуманитарная катастрофа в результате большого потока людей, перемещенных из Арцаха в Армению.
Ситуация, вызванная эпидемией, тоже слишком сложна.
В конце концов, поражен дух армян в любом уголке мира.
Наша страна сегодня уже не та, что была 26 сентября, и даже не та, что была у нас 8 ноября.
Мы не можем игнорировать эту реальность и продолжать жить нормальной жизнью.
За последние несколько дней, в соответствии с требованием времени, я провел десятки политических консультаций с парламентскими и внепарламентскими силами, различными неправительственными организациями и отдельными лицами. У меня были телефонные разговоры с представителями разных структур и соотечественниками из диаспоры.
Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или приостановление деятельности премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы.
Очевидно, что, несмотря на прекращение войны, Республика Арцах, Республика Армения и весь армянский народ вступают в период новых испытаний, в которых каждая ошибка может иметь катастрофические последствия.
В нынешней ситуации для армянского народа нет альтернативы, кроме как быть сплоченным и единым
В эти дни каждый из нас, особенно политики и государственные деятели, должен проявить высокий уровень ответственности и сдержанности, сосредоточив свои усилия исключительно на поиске путей выхода из кризиса.
В этой ситуации хочу обратиться к правоохранительным органам.
Сегодня на вас возложена большая ответственность, прежде всего, обеспечить порядок в нашей стране, быть сильным, решительным, но в то же время, каждый раз, в каждом случае, помнить, что перед вами ваша сестра или ваш брат.
Любое отклонение, любое нарушение закона недопустимо и непростительно. Я призываю вас соблюдать и защищать правопорядок и законность.
Мои наблюдения, основанные на встречах и консультациях, следующие:
- учитывая сложившуюся ситуацию и настоятельную необходимость достойно ее преодолеть, прислушиваясь к требованиям общественности, очевидно, что для того, чтобы страна избежала потрясений, будут неизбежны досрочные выборы в Национальное Собрание.
- в этом контексте, по моему мнению, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка потенциала правительства и правящей политической силы, представление в короткие сроки дорожной карты, в которой будут указаны сроки для начала соответствующих конституционных процессов, в результате которых будет возможно проведение внеочередных выборов в НС, а до этого управление будет передано высококвалифицированному правительству Национального согласия.
Мои вышеупомянутые наблюдения, направленные на преодоление кризиса для Республики Армения, Республики Арцах и всего армянского народа, проживающего в разных странах мира, в эти тяжелые дни основаны исключительно на общегосударственных и общенациональных интересах.
Надеюсь, что все политические силы осознают ответственность момента, достойно выполнят свою часть исторической миссии.
Хочу напомнить, что сегодня за Арменией следят все - и наши друзья, и наши враги.
У нас нет другого долга, кроме как укреплять нашу страну.
У нас нет другого пути, кроме как объединить народ, не поддаваясь какому-либо шагу, который угрожает разделить общество.
Только благодаря единству мы сможем выпрямиться от бремени поражения, предстать и перед будущими поколениями, и перед мировым сообществом как дети того народа, которого невозможно победить.
Уверен, что армянский народ с честью и победой выйдет из тяжелого положения.
Да хранит нас всех Бог”.
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