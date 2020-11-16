Можно проиграть битву, но недопустимо терпеть поражение как нация: послание президента

Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием к народу. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Уважаемые соотечественники в Армении, Арцахе и диаспоре,

Армяне всего мира в настоящее время переживают один из самых поворотных моментов в многотысячелетней истории нашей нации.

Цели, к которым мы стремились всей нацией после долгожданной независимости Родины, пошатнулись.

Мы проиграли войну, которая была нам навязана, как на поле боя, так и на дипломатической и международной публичной аренах.

Еще раз выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления.

Мы - дети народа, прошедшего через Геноцид и пережившего его.

Можно проиграть битву, но недопустимо терпеть поражение как нация.

Сожженный собственными руками дом и потерянную родину можно восстановить только одним путем: заново приобретя свою победу и построив то государство, которым мы все будем по-настоящему гордиться.

И мы точно можем сделать это, трезво оценивая ситуацию, извлекая уроки из допущенных ошибок и объединившись ради общенационального возрождения.

Какими бы ни были различия в наших оценках прошлого, ясно, что мы столкнулись с беспрецедентными проблемами.

Арцах тяжело ранен.

У нас бушующее общество.

Раненная экономика обременена огромными социальными проблемами.

Существует гуманитарная катастрофа в результате большого потока людей, перемещенных из Арцаха в Армению.

Ситуация, вызванная эпидемией, тоже слишком сложна.

В конце концов, поражен дух армян в любом уголке мира.

Наша страна сегодня уже не та, что была 26 сентября, и даже не та, что была у нас 8 ноября.

Мы не можем игнорировать эту реальность и продолжать жить нормальной жизнью.

За последние несколько дней, в соответствии с требованием времени, я провел десятки политических консультаций с парламентскими и внепарламентскими силами, различными неправительственными организациями и отдельными лицами. У меня были телефонные разговоры с представителями разных структур и соотечественниками из диаспоры.

Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или приостановление деятельности премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы.

Очевидно, что, несмотря на прекращение войны, Республика Арцах, Республика Армения и весь армянский народ вступают в период новых испытаний, в которых каждая ошибка может иметь катастрофические последствия.

В нынешней ситуации для армянского народа нет альтернативы, кроме как быть сплоченным и единым

В эти дни каждый из нас, особенно политики и государственные деятели, должен проявить высокий уровень ответственности и сдержанности, сосредоточив свои усилия исключительно на поиске путей выхода из кризиса.

В этой ситуации хочу обратиться к правоохранительным органам.

Сегодня на вас возложена большая ответственность, прежде всего, обеспечить порядок в нашей стране, быть сильным, решительным, но в то же время, каждый раз, в каждом случае, помнить, что перед вами ваша сестра или ваш брат.

Любое отклонение, любое нарушение закона недопустимо и непростительно. Я призываю вас соблюдать и защищать правопорядок и законность.

Мои наблюдения, основанные на встречах и консультациях, следующие:

- учитывая сложившуюся ситуацию и настоятельную необходимость достойно ее преодолеть, прислушиваясь к требованиям общественности, очевидно, что для того, чтобы страна избежала потрясений, будут неизбежны досрочные выборы в Национальное Собрание.

- в этом контексте, по моему мнению, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка потенциала правительства и правящей политической силы, представление в короткие сроки дорожной карты, в которой будут указаны сроки для начала соответствующих конституционных процессов, в результате которых будет возможно проведение внеочередных выборов в НС, а до этого управление будет передано высококвалифицированному правительству Национального согласия.

Мои вышеупомянутые наблюдения, направленные на преодоление кризиса для Республики Армения, Республики Арцах и всего армянского народа, проживающего в разных странах мира, в эти тяжелые дни основаны исключительно на общегосударственных и общенациональных интересах.

Надеюсь, что все политические силы осознают ответственность момента, достойно выполнят свою часть исторической миссии.

Хочу напомнить, что сегодня за Арменией следят все - и наши друзья, и наши враги.

У нас нет другого долга, кроме как укреплять нашу страну.

У нас нет другого пути, кроме как объединить народ, не поддаваясь какому-либо шагу, который угрожает разделить общество.

Только благодаря единству мы сможем выпрямиться от бремени поражения, предстать и перед будущими поколениями, и перед мировым сообществом как дети того народа, которого невозможно победить.

Уверен, что армянский народ с честью и победой выйдет из тяжелого положения.

Да хранит нас всех Бог”.