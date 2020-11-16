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Я сейчас в порядке: архиепископ Паргев Мартиросян

Я сейчас в порядке: архиепископ Паргев Мартиросян

Самочувствие предстоятеля Арцахской епархии ААЦ архиепископа Паргева Мартиросяна хорошее. Как сообщает Арменпресс, об этом архиепископ написал об этом на своей странице в Facebook.

«Я сейчас в порядке. Выражаю всем вам благодарность за многочисленные звонки и пожелания здоровья. Я продолжаю молиться за нацию, армию и родину», - отметил архиепископ Паргев Мартиросян.

Ранее стало известно, что предстоятель Арцахской епархии перенес инфаркт. Обследование в медицинском центре Измирлян показало, что он перенес инфаркт на ногах. У архиепископа впервые случился инфаркт, когда он был в Соединенных Штатах на сборе средств для Всеармянского фонда.


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