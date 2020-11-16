Секретарь Совбеза и министр юстиции Арцаха освобождены с должностей
20:38, 16 Ноябрь, 2020
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 16 ноября подписал указ, согласно которому Самвел Бабаян освобожден от должности секретаря Совета безопасности Республики Арцах по собственному заявлению.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом президента Сиран Аветисян освобождена от должности министра юстиции Республики Арцах по собственному заявлению.
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