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Секретарь Совбеза и министр юстиции Арцаха освобождены с должностей

Секретарь Совбеза и министр юстиции Арцаха освобождены с должностей

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 16 ноября подписал указ, согласно которому Самвел Бабаян освобожден от должности секретаря Совета безопасности Республики Арцах по собственному заявлению.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом президента Сиран Аветисян освобождена от должности министра юстиции Республики Арцах по собственному заявлению.


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