С 17 ноября трасса Степанакерт-Бердзор-Горис начнет функционировать в безопасном режиме

По заверениям командира миротворческого контингента РФ в Арцахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова завтра, 17 ноября, в 10:00 трасса Степанакерт-Бердзор-Горис начнет функционировать в безопасном режиме. Как сообщает Арменпресс, об этом написал президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

«Согласно достигнутой договоренности, помимо нее как минимум до 25 ноября будет функционировать также трасса Мартакерт-Карвачар-Варденис. Благодаря сотрудничеству властей Республики Арцах и командного состава миротворческого контингента Российской Федерации делается все возможное для обеспечения безопасного транспортного сообщения жителей Арцаха с внешним миром, и отныне наши соотечественники смогут чувствовать себя в безопасности и спокойно возвращаться в свои дома», - отметил президент Арцаха Араик Арутюнян.