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Премьер-министр провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

Премьер-министр провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили повестку сотрудничества между двумя странами после установленного 10 ноября прекращения огня и актуальные вопросы.
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