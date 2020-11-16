Премьер-министр провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили повестку сотрудничества между двумя странами после установленного 10 ноября прекращения огня и актуальные вопросы.