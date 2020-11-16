Премьер-министр провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
19:23, 16 Ноябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили повестку сотрудничества между двумя странами после установленного 10 ноября прекращения огня и актуальные вопросы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен