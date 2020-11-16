В сопровождении российских миротворцев 725 беженцев вернулись в Нагорный Карабах

15 ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места проживания вернулись 725 чел., ранее покинувших территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетень министерства обороны Российской Федерации по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта на 16 ноября 2020 г.

Отмечается, что в соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста.