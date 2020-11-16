Группировка МЧС России прибыла в Степанакерт

Оперативная группа МЧС России 16 ноября направлена в Степанакерт (Республика Армения). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МЧС Армении, она войдет в межведомственный центр гуманитарного реагирования, где на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Колонна прошла порядка 350 км до места назначения.

В настоящее время группировка ведомства проводит рекогносцировку местности с целью развертывания полевого лагеря, в составе которого будет задействован мобильный узел связи, предназначенный для обеспечения координации подразделений МЧС России при осуществлении гуманитарной миссии.

«В состав группировки входят специалисты центрального аппарата Министерства и подвижной пункт управления. Наши задачи - определить исходные данные, назначить в последующем необходимое количество сил и средств», - сообщил старший оперативной группы, директор Департамента спасательных формирований Игорь Кутровский.

Напомним, 15 ноября спецборт авиации ведомства доставил в Республику Армения 30 человек и необходимую технику для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов в зоне нагорнокарабахского конфликта.