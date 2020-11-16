Президенты РФ и Франции подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов в НК

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«С учётом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ обстоятельно обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развёртывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что Заявление премьер-министра Армении и президентов Азербайджана и России от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась.

Выразив готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США, лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей. В этой связи президент России сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования», - говорится в сообщении Кремля.