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Вакцина компании Moderna против Covid-19 показала эффективность в почти 95%

Вакцина компании Moderna против Covid-19 показала эффективность в почти 95%

По предварительным данным принадлежащей Нубару Афеяну компании Moderna, их новая вакцина против Covid-19 показала эффективность в почти 95%. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

Эти результаты не уступают результатам, зарегистрированным Pfizer, и дают больше уверенности в том, что вакцины помогут положить конец эпидемии.

Обе компании разработали инновационные экспериментальные подходы к своим вакцинам. Moderna отмечает, что это был «чудесный день» и они планируют подать заявку на подтверждение использования вакцины в ближайшие несколько недель. Однако это пока предварительная информация.

В испытаниях вакцины приняли участие 30 тыс человек в США.


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