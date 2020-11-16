Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

"Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе. Дана положительная оценка состоявшимся в Москве 11-12 ноября переговорам министра внутренних дел Франции Дарманена с руководителями профильных российских ведомств", - говорится в сообщении.