Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом
17:18, 16 Ноябрь, 2020
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости
"Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе. Дана положительная оценка состоявшимся в Москве 11-12 ноября переговорам министра внутренних дел Франции Дарманена с руководителями профильных российских ведомств", - говорится в сообщении.
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