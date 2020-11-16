Состояние здоровья Риты Саркисян крайне тяжелое

Рита Саркисян, супруга третьего президента Армении Сержа Саркисяна, в тяжелом состоянии доставлена в медицинский центр “Наири”. Об этом «Арменпресс» сообщил директор медицинского центра “Наири” Анатолий Гнуни.

“Состояние ее здоровья крайне тяжелое, она находится в реанимационном отделении, я не буду говорить других подробностей”, - сказал Гнуни.

По данным СМИ, у Риты Саркисян диагностирован COVID-19.