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Состояние здоровья Риты Саркисян крайне тяжелое

Состояние здоровья Риты Саркисян крайне тяжелое

Рита Саркисян, супруга третьего президента Армении Сержа Саркисяна, в тяжелом состоянии доставлена в медицинский центр “Наири”. Об этом «Арменпресс» сообщил директор медицинского центра “Наири” Анатолий Гнуни.

“Состояние ее здоровья крайне тяжелое, она находится в реанимационном отделении, я не буду говорить других подробностей”, - сказал Гнуни.

По данным СМИ, у Риты Саркисян диагностирован COVID-19.


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