Зограб Мнацаканян подал в отставку
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
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