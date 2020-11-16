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За неделю в Ереване родились 460 детей

За неделю в Ереване родились 460 детей

С 6-го по 12-е ноября в Ереване родились 460 детей.

Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Еревана, из них 216 - мальчики, 244 - девочки.


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