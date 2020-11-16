За неделю в Ереване родились 460 детей
С 6-го по 12-е ноября в Ереване родились 460 детей.
Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Еревана, из них 216 - мальчики, 244 - девочки.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 15:39 Санду заявила, что будет завоевывать доверие народа конкретными делами
- 15:28 За неделю в Ереване родились 460 детей
- 15:19 Война могла бы завершиться и раньше - на тех же условиях: Пашинян
- 15:18 Ни на каком-либо этапе мирного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши: Анна Нагдалян
- 15:09 Песков: указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан касается мониторингового центра
- 15:05 Ожидается, что сегодня откроется дорога через Лачинский коридор в Степанакерт: Пашинян
- 14:55 Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем вакцины "Спутник V"
- 14:46 Для восстановления общественной солидарности необходимо исключение и осуждение насилия
- 14:36 Архиепископ Паргев сообщает, что состояние его здоровья стабильно, он чувствует себя хорошо
- 14:28 Для предотвращения войны Армения должна была согласиться с формулой “территории в обмен на мир”
- 14:13 Президент обещал гадрутцам содействовать решению их проблем при помощи гуманитарных программ
- 14:07 81,5% опрошенных положительно относятся к размещению российских миротворцев на территории НКР
- 14:03 В НС Армении запланирована встреча Пашиняна с парламентскими силами
- 13:45 Сирийские беженцы рассказали о жизни в подконтрольных террористам лагерях
- 13:42 В ночь с 16 на 17 ноября в небе будет наблюдаться максимальная фаза метеорного потока Леониды
- 13:33 Прокуратура Армении призывает воздержаться от вовлечения прокуроров в политические процессы
- 13:30 Артак Давтян освобожден от должности председателя Комитета военной промышленности
- 12:59 Арцахцы могут возвращаться в Степанакерт без предварительной регистрации
- 12:47 Байден поздравил НАСА и SpaceX с успешным стартом Crew Dragon
- 12:29 В войне в Нагорном Карабахе погибли 46 военнослужащих Пограничных войск СНБ Республики Армения
- 12:22 Армия обороны Арцаха есть и останется: Пашинян
- 12:17 Пашинян считает, что оппозиция должна воздерживаться от заявлений о применении насилия и оружия
- 12:14 Премьер-министр о доверии общественности
- 12:10 Макрон раскритиковал Совбез ООН
- 11:46 В моей повестке дня обеспечение стабильности, других вопросов нет: Пашинян о требовании отставки
19:25, 11.11.2020
Просмотрели 5942 раз Араик Арутюнян призвал арцахцев вернуться в свои дома
01:57, 10.11.2020
Просмотрели 4303 раз Главы Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении войны
11:15, 09.11.2020
Просмотрели 4293 раз Четыре минуты насмешек и лжи: Алиев опозорил себя в эфире BBC
02:34, 10.11.2020
Просмотрели 3682 раз Я согласился закончить войну на час раньше: Араик Арутюнян
00:53, 12.11.2020
Просмотрели 2842 раз Фракция «Мой шаг» Национального Собрания Армении выступила с заявлением