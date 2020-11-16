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Архиепископ Паргев сообщает, что состояние его здоровья стабильно, он чувствует себя хорошо

Архиепископ Паргев сообщает, что состояние его здоровья стабильно, он чувствует себя хорошо

Состояние здоровья предстоятеля Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна стабильно. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» он сказал, что у него был микроинфаркт, но сейчас он чувствует себя хорошо.


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