Архиепископ Паргев сообщает, что состояние его здоровья стабильно, он чувствует себя хорошо

Состояние здоровья предстоятеля Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна стабильно. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» он сказал, что у него был микроинфаркт, но сейчас он чувствует себя хорошо.