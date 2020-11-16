Для предотвращения войны Армения должна была согласиться с формулой “территории в обмен на мир”

Чтобы предотвратить войну, развязанную Азербайджаном против Арцаха, Республика Армения должна была согласиться с формулой “территории в обмен на мир”.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в парламенте 16 ноября, отвечая на вопросы депутатов.

“Летом 2020 года наша оценка заключалась в том, что мы сможем успешно противостоять Азербайджану, мы понимали, что есть риск вовлечения в войну Турции и террористов. Чтобы предотвратить войну, Армения должна была согласиться с формулой “территории в обмен на мир”, как я уже говорил несколько раз, с той особенностью, что в любой момент, когда вариант был бы приемлем для Армении, Азербайджан ужесточил бы свою позицию по следующему пункту. Предотвращение войны всегда было в повестке дня Республики Армения, но предотвращение войны никогда не было любой ценой”, - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, у Республики Армения не было приемлемой цены для предотвращения войны, которую она не готова была бы заплатить.