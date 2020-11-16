Президент обещал гадрутцам содействовать решению их проблем при помощи гуманитарных программ

Президент Армении Армен Саркисян принял представителей собравшихся у его резиденции гадрутцев, выслушал их, обещал в контексте решения проблем депортированных гадрутцев содействовать при помощи гуманитарных программ.

Как передает «Арменпресс», собравшиеся перед резиденцией президента Армении участники акции “Деоккупация Гадрута” передали Армену Саркисяну письмо.

В письме подчеркнуто, что Гадрутский район со дня его формирования был армянской территорией и всегда был заселен армянами. Между тем, сегодня армянский исторический район оккупирован Азербайджаном, угрожая дальнейшему существованию местного населения и исторического культурного наследия.

Гадрутцы свои требования в письме оформили по 4 пунктам. Участница акции Мэри Давтян отметила, что по первому пункту предлагается рассмотреть вопрос о деоккупации Гадрутского района Арцаха, по второму - приложить все усилия для включения гадрутского вопроса и всех других связанных с ним вопросов в повестку переговоров Минской группы ОБСЕ, отметив, что решение должно быть с участием всех сопредседателей. “Третьим пунктом мы требуем перевести вопрос наших депортированных из Гадрута на правовой уровень, чтобы они могли решить вопрос компенсации. Четвертым пунктом мы требуем перед всем этим принять все возможные меры, чтобы памятники исторической и культурной ценности Гадрута были бы сохранены”, - сказала она.

Президент Армен Саркисян принял и выслушал некоторых гадрутцев, собравшихся перед президентским дворцом. После встречи гадрутцы сообщили, что президент, естественно, разделял их боль и беспокойство, он понимает их проблемы и требования. Он также понимает, что при нынешних реалиях некоторые изменения в ситуацию можно вносить лишь маленькими шагами. “Прежде всего, президент обещал в контексте решения проблем перемещенных лиц Гадрута оказывать помощь гуманитарными программами. По его словам, историко-культурные памятники Гадрута и вопросы сохранения наследия обязательно будут представлены в международных структурах. Он сказал, что нам предстоит очень долгий путь, он готов решать проблемы вместе с нами”, - сказала Мери Давтян.

Из ее слов следует, что в основном речь шла об оказании им содействия. По предложению президента, жители Гадрута должны быстро составить списки и представить свои повседневные социальные проблемы, чтобы очень быстро их можно было бы решить.