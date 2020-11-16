В ночь с 16 на 17 ноября в небе будет наблюдаться максимальная фаза метеорного потока Леониды, за час можно будет увидеть 12 - 15 метеоров. Об этом «Арменпресс» сообщили в Бюраканской обсерватории им. В. Амбарцумяна.

Метеорный поток Леониды наблюдается ежегодно с 8 по 22 ноября с небольшими колебаниями максимальных фаз.

Поскольку 15 ноября было новолуние, слабые метеоры наблюдались и в дни, предшествующие пику. Центр метеорного потока Леониды, называемого в астрономии лучистым метеорным потоком, находится в направлении созвездия Льва, отсюда и название.

Следует напомнить, что метеорные потоки возникают, когда Земля, двигаясь по своей орбите вокруг Солнца, обычно встречает группу метеоритов, вызванных кометами, последние, проникая в атмосферу Земли с большими скоростями (несколько десятков или сотен тысяч км / ч), сгорают, оставляя следы, напоминающие падающие звезды, которые могут задерживаться в небе на несколько секунд. В относительно плотных слоях земной атмосферы, обычно на высоте 50 - 130 км над поверхностью Земли, метеориты сгорают, только самые крупные из них могут достичь поверхности Земли. Самые сильные метеорные потоки получили название “звездный дождь” или “звездопад”.

Леониды развивают довольно высокую скорость в среднем 72 км / ч, оставляя на небе зеленые следы. Они могут вырастать до 9 мм в размерах и весить до 85 граммов. Ежегодный метеорный поток Леонид связан с прохождением Земли через фрагменты кометы Темпеля-Туттля, обнаруженной в 1866 году. Обычно Леониды не очень интенсивны, но через каждые 33,25лет, когда Земля проходит через центр кучи метеоритов, происходит резкое увеличение количества метеоров, тогда поток Леониды – становится самым обильным метеорным потоком, более 1 000 в час (иногда до 3 000 метеоров). Такой поток метеоров наблюдался в 1999 году , в 2000 - 2002 гг., следующий ожидается в 2032 г. Однако рост метеоров (до 100 - 150 в час) можно было наблюдать и в другие годы. Метеорный поток Леониды был открыт в 1833 году. Ночь с 12 на 13 ноября принято считать рождением метеоритной астрономии. Интересно, что в ретроспективе астрономы обнаружили, что и веками раньше (начиная с VI века) регистрировались метеорные потоки Леониды, но в то время они не были полностью изучены или объяснены. Как и все небесные тела, метеоры лучше видны жилых мест, поскольку городское освещение затрудняет их просмотр.